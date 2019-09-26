İstanbul'da yarın okullar tatil mi son dakika İstanbul’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası İstanbul genelinde okullara bir gün ara verildi. Deprem sonrası evlerine gönderilen öğrenciler 27 Eylül Cuma yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi istanbul 2019, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği yarın okullar tatil mi? son dakika haberleri merak konusu oldu.

İstanbul’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası İstanbul genelinde okullara bir gün ara verildi. Deprem sonrası evlerine gönderilen öğrenciler 27 Eylül Cuma yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi istanbul 2019, İstanbul'da yarın okullar tatil mi son dakika haberleri merak konusu oldu. Peki yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Deprem sonrasında valilikçe AFAD'ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi. İSTANBUL İstanbul Valiliği de okulların tatil edildiğini açıkladı. BURSA Bursa Valiliğinin kararıyla, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. YALOVA Yalova'da da tüm okullarda deprem nedeniyle eğitime ara verildi. Yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. 7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir. Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır."

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