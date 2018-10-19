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İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak!

İstanbul'da yarın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan Kasımpaşa-Akhisarspor maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

19 Ekim 2018 Cuma 14:28
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak!

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yarın Kasımpaşa A.Ş. ile Akhisarspor arasında oynanacak müsabaka nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 13.30’da oynanacak olan Kasımpaşa A.Ş. ile Akhisarspor arasındaki futbol müsabakası nedeniyle yarın saat 10.30’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
"Neva Sokak girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Cadde kesişimi"

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 14:28
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