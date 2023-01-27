İstanbul'da yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi
İstanbul-Ataşehir'de, bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul-Ataşehir'de, bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Mesudiye Sokak'ta bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gecekonduda yaşayan bir kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.