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Aktüel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:25:01 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 35 kilo 400 gram uyarıcı maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyarıcı ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri yakalamaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 12 Kasım'da Beylikdüzü ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda, 35 kilo 400 gram metamfetamin, 3 kilo 500 gram Afyon sakızı, 14 kilo 800 gram sıvı kimyasal madde, 3 hassa terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adreslerde bulunan İran uyruklu R.Y.N. (25) ve A.G. (28) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


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