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Gündem İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 24 kişi yakalandı
Gündem

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 24 kişi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 15:37:00 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 24 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili çalışma başlattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren takip sonrası Beylikdüzü'nde belirlenen bir villaya operasyon düzenlendi.

Villada, 500 kilo 750 gram metamfetamin ile 169 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Kent genelinde düzenlenen diğer operasyonlarda ise 6 kilo 261 gram esrar, 62 kök Hint keneviri ile 2 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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