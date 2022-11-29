İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 24 kişi yakalandı
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili çalışma başlattı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren takip sonrası Beylikdüzü'nde belirlenen bir villaya operasyon düzenlendi.
Villada, 500 kilo 750 gram metamfetamin ile 169 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.
Kent genelinde düzenlenen diğer operasyonlarda ise 6 kilo 261 gram esrar, 62 kök Hint keneviri ile 2 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.