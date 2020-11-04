İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Yurt dışına kargo ile gönderilmek istenen kitap ve kataloglar arasına gizlenmiş 47 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurt dışına kargoyla gönderilmek istenen 47 bin uyuşturucu hap bulundu.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'daki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kargo şirketine operasyon düzenleyen ekipler, kitap ve kataloglar içerisine gizlenmiş 47 bin kaptagon hap ele geçirdi.
Kargoyu firmaya teslim eden şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.