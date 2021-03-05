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Aktüel İstanbul'da trafik kazası
Aktüel

İstanbul'da trafik kazası

İstanbul Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 19:20:00 -
İstanbul'da trafik kazası

Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi'nde Mustafa T. idaresindeki 34 LPL 541 plakalı otobüs, park halindeyken hareket ederek önce kaldırıma, daha sonra caddede park halinde bulundan tıra çarptı.

Kazada otobüs şoförü Mustafa T. araçta sıkışırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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