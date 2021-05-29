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Aktüel

İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul Ümraniye'de kamyonun bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 17:05:00 -
İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

Tepeüstü Şile Bağlantı yolu Gümüşsuyu Caddesi ayrımında virajı alamayan Necip A. yönetimindeki 61 AZ 0665 kamyon, bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü yaralanırken kasada bulunan demir profiller yola döküldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kamyon sürücüsü bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı Necip A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü geçişin sağlandığı yolda, dökülen malzemelerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

 

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