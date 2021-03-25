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Aktüel İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı
Aktüel

İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul Bakırköy’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 19:02:00 -
İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

Yeşilköy’de Atatürk Havalimanı Caddesi’nde seyir halindeki Canberk G.’nin kullandığı 34 GL 4312 plakalı otomobil ile Ahmet Ö. idaresindeki 34 DBZ 652 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücü Canberk G.’nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle duvara çarptı. Kazada, sürücü Canberk G. otomobilin içinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü olayı yara almadan atlattı.

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