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Gündem İstanbul'da trafik çilesi! Harita kıpkırmızı
Gündem

İstanbul'da trafik çilesi! Harita kıpkırmızı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 20:08:00 - 2024-01-09 20:15:36
İstanbul'da trafik çilesi! Harita kıpkırmızı

İstanbul’da akşam saatlerinde mesai bitişi ile beraber trafik yoğunluğu yaşandı. İş çıkış saatine denk gelen yağmur nedeniyle mesai dönüşü trafik adeta kilitlendi.

İstanbul’da bugün akşam saatlerinde özellikle mesai çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı.

Mesai çıkışına yağmur da eklenince trafik yoğunluğu nedeniyle trafik adım adım ilerledi.

İBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu genel olarak yüzde 85 olarak ölçülürken Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 olarak ölçüldü.

Trafik yoğunluğu E-5 Maltepe Köprüsü'nden görüntülendi.
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