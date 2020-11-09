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Aktüel İstanbul'da toplu taşıma araçları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetlendi
Aktüel

İstanbul'da toplu taşıma araçları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 15:13:50 -
İstanbul'da toplu taşıma araçları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda toplu taşıma araçlarını kontrol etti.

Esenyurt'ta otobüs, minibüs ve taksiler, maske, mesafe ve hijyen önlemleri doğrultusunda denetlendi.

Ekipler, araçlara ayakta yolcu alınıp alınmadığını, sürücü ve yolcuların maske takıp takmadığını, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ayrıca yolcular, temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda uyarıldı.

Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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