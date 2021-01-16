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Gündem İstanbul'da terör örgütü PKK'ya eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı
Gündem

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

Teröristlerin eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 03:12:00 - 2021-01-16 03:20:40
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

PKK'ya eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG ile sözde kırsal alan kadroları içerisinde faaliyette bulundukları ve yasa dışı yollarla İstanbul'a geldikleri belirlenen 5'i Suriye uyruklu 9 şüphelinin eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

8 şüpheli gözaltına alındı

Söz konusu soruşturma kapsamında, Bağcılar, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane ve Sancaktepe'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

 

 

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