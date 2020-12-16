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Aktüel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2020-12-16 03:25:18 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL (AA) -İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kent genelinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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