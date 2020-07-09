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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 10 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:01:35 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 10 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütle ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı "yabancı terörist savaşçı" olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, sosyal medyada örgütsel nitelikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 10 ilçede, 14 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ümit D, Mustafa K, Ümran D. ve Azerbaycan uyruklu Elburus H, Suriye uyruklu Hasan M, Ali O, Mohamad Raaı J, Husseın M.H, Filistin uyruklu Mohammed N.S.A ile Özbekistan uyruklu Mukhammadazız M. yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda kurusıkı tabanca ile telsiz bulundu.

Şüphelilerden Suriye, Filistin ve Özbekistan uyruklu 6 şüpheli hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı, Ümit D, Mustafa K, Ümran D. ve Azerbaycan uyruklu Elburus H. hakkındaki işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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