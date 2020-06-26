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Aktüel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 13:30:25 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 9'u yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Fatih, Güngören, Şişli ve Esenyurt'ta 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9'u yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı.

Şüphelilerin daha önce DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi/lojistik destek sağladıkları ve faaliyetlerini İstanbul'da devam ettirdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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