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Aktüel

İstanbul'da tarihi ahşap binada yangın

Yeniakit Publisher
2020-07-09 05:20:12 -
İstanbul'da tarihi ahşap binada yangın

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'de, tarihi ahşap binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Efe Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Binanın boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevre binalardaki vatandaşlar da evlerinden çıkarak yangının söndürülmesini bekledi.

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