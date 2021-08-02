İstanbul'da su kesintisi | İstanbul sular ne zaman gelecek?
Sular ne zaman gelir? İstanbul'un pek çok ilçesini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar elektrik kesintilerinin ardından su kesintilerinin de yaşanmasının ardından "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul Fatih sular kaçta gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelir?
Yurdun pek çok bölgesinde elektrik kesintisi sorunu yaşanıyor. İstanbul'da elektrik kesintisinin yanı sıra su kesintileri de yaşanıyor. Peki, İstanbul'da bular ne zaman gelecek?
İstanbul'da su kesintisi | İstanbul sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da pek çok mahalleyi etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin bir bölümü şebeke arızası kaynaklıyken bir bölümü enerji kesintisine bağlı olarak yaşanıyor. Su kesintisinin sona ereceği saat ise semtlere göre farklılık gösteriyor. Kimi ilçelerde sular 15.00 civarında verilecekken kiminde 19.00'a kadar kesinti sürecek.