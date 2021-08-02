Yurdun pek çok bölgesinde elektrik kesintisi sorunu yaşanıyor. İstanbul'da elektrik kesintisinin yanı sıra su kesintileri de yaşanıyor. Peki, İstanbul'da bular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi | İstanbul sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da pek çok mahalleyi etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin bir bölümü şebeke arızası kaynaklıyken bir bölümü enerji kesintisine bağlı olarak yaşanıyor. Su kesintisinin sona ereceği saat ise semtlere göre farklılık gösteriyor. Kimi ilçelerde sular 15.00 civarında verilecekken kiminde 19.00'a kadar kesinti sürecek.