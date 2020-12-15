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Aktüel İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu
Aktüel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-15 22:13:01 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlerine dönmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Avcılar'daki Marmara Caddesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar kısıtlamaya dakikalar kala son ihtiyaçları için alışverişlerini tamamladı.

Saat 21.00'de başlayan kısıtlama sonrası kentteki cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kısıtlama sonrası polis ekipleri oluşturdukları kontrol noktalarında denetim yaptı.

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