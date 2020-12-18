İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da hareketlilik gözlendi.

Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve 21 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde, evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafiğin yanı sıra metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanan yerler arasındaydı. Ayrıca, Kurtköy ve Çamlıca gişeleri ile TEM otoyolu ve D-100 karayolunda şehir dışına çıkanlar trafik akışında yoğunluğa neden oldu.



Edirnekapı’dan Beylikdüzü istikametine doğru da trafikte yoğunluk yaşanıyor.



Kısıtlama öncesi yüzde 71'lere ulaşan trafiğin kısıtlamaya kısa bir süre kala azaldığı gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, 20.35 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 35'lere düştü.

- Alışveriş noktalarında yoğunluk yaşandı

Kısıtlama öncesi bazı market, kuruyemişçi, balık ve semt pazarları ile kasaplarda da zaman zaman kalabalık oluştu.

Beykoz Kavacık'ta kurulan semt pazarında da yoğunluk yaşandı. Beykoz Belediyesi Zabıta ekipleri, pazar girişinde ateş ölçümü yaptı, maske takmayan vatandaşları ise uyararak alana almadı. Ekipler vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak sık sık uyardı.

Pazar esnafı Mustafa İbrahimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marketler hafta sonu da açık ama biz hafta sonu pazarlarımızı açamıyoruz. Bu sorunla yetkililer lütfen ilgilensin. Mağdur oluyoruz." dedi.

Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri, Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'na girmek isteyen vatandaşları, sırayla çarşıya aldı. Çarşıdaki şarküteri, kuruyemiş ve kahve dükkanlarının önünde de kuyruk oluştuğu, sırada bekleyen vatandaşların zaman zaman maske ve sosyal mesafe kuralına riayet etmediği görüldü. Dükkan sahipleri ve zabıta ekipleri vatandaşları alışveriş yaparken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Salacak'ta ve Üsküdar Meydanı'nda çok sayıda vatandaşın kısıtlama öncesi yürüyüş yaptığı gözlendi.