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Aktüel İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Aktüel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:50:35 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlerine dönmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamaya kısa bir süre kala trafiğin azaldığı dikkati çekerken, yoğunluk yüzde 20'ler civarına düştü.

Kısıtlamaya 1 saat kala İstanbul'da D 100 Karayolu Haliç-Beylikdüzü, TEM Otoyolu Hasdal-Halkalı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu geçişi ile D 100 Karayolu Göztepe-Maltepe mevkilerinde yoğun akıcı trafik görüldü.

Polis ekipleri, D100 ve TEM karayollarının belirli noktalarında denetim hazırlıklarını tamamlarken, bazı duraklarda zaman zaman yoğunluk oluştu.

Beykoz ve Çekmeköy'de birçok vatandaş kısıtlama öncesi market, fırın ve benzinliklerde yoğunluk oluşturdu. İki ilçede saat 21.00'e yaklaşırken cadde ve sokaklardaki hareketliliğin sona erdiği gözlendi.

Avcılar ve Esenyurt'ta meydan ve caddelerdeki yoğunluk akşam saatlerinden kısıtlama başlangıcına kadar azalırken, bankların etrafının da bariyerlerle çevrildiği dikkati çekti.

Kentte paket servis hizmeti veren kuryelerin hareketliliği saat 21.00 sularında artarken, esnafın çoğunlukla saat 20.00 itibarıyla iş yerlerini kapattığı görüldü.

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