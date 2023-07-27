İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı! Meteoroloji'den yeni açıklama

İstanbul dün adeta sıcaktan kavruldu. Meteorolojik İstasyon sonuçlarına göre dün en yüksek sıcaklık 44.1 dereceyle Şile'de ölçüldü. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İstanbul'da en yüksek sıcaklık ölçümü; Eyüp'te 42.9, Çekmeköy'de 42.3, Sancaktepe 41.8, Pendik 41.6, Tuzla 41.4, Sarıyer 41.1, Arnavutköy 40.6, Fatih 40.5, Bakırkoy 40.5, Kartal 40.3, Ümraniye 40.3 ve Üsküdar 40.2 derece olarak gerçekleşti.

İstanbul'da dün tarihin en sıcak günlerinden birisi yaşanırken sabah namazına kalkan İstanbullular şimşeklerle karşılaştı. Dünkü kavurucu sıcakların tam aksine sabaha karşı şimşekler İstanbul’da gökyüzünü aydınlattı. Bazı ilçelerde fırtına etkisini gösterdi.

KOCAELİ'DE FIRTINA

Son 23 yılın en sıcak gününü geçiren Kocaeli’de gece saatinde kısa süreliğine fırtına etkili oldu. Kentte yağmur yağması bekleniyor.

Kocaeli’de gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülmüş, 13 Temmuz 2000 tarihinden bu yana en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçmişti. Gece saat 04.00 sıralarında ise sıcaklık bir anda kırılarak yerini fırtınaya bıraktı. Kısa süreli fırtınada zaman zaman gök gürültüsü de duyuldu. Açık kafelerde oturan vatandaşlar bir süreliğine dışarı çıkmakta güçlük çekti. Fırtınanın etkisi ise uzun sürmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre akşam saatlerinde yağmur yağması bekleniyor.

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