İstanbul’da Şiddet ve Medya Çalıştayı düzenlenecek

Yeni Akit Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gelecek hafta Salı günü önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapacak. İstanbul’da düzenlenecek geniş katılımlı Çalıştay’da şiddet konusu ve şiddetin medyada işleniş biçimi ele alınacak. Kadınlara, çocuklara, dezavantajlı gruplara, sağlık çalışanlarına başta olmak üzere toplumsal şiddet konusu detaylarıyla irdelenecek.

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlarının katılımlarının beklendiği buluşmada ilgili kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri de hazır bulunacak. Basın ve yayıncılık meslek örgütlerinin temsilcilerinin yer alacağı Çalıştay’da medyanın üst düzey yöneticileri dinlenecek.

Örneklerle medyanın dikkati çekilecek

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açılış konuşmasını yapacağı Çalıştay’da Üst Kurul uzmanları “Şiddet ve Medya” konulu teknik sunum gerçekleştirecek.

Medya yöneticilerine şiddetin medyada işleniş biçimine ilişkin çeşitli uyarı ve önerilerin yapılacağı “Şiddet ve Medya Çalıştayı”nda, medya kuruluşlarının yöneticileri de konu hakkındaki görüşlerini kamu otoritesine aktaracak.