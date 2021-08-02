İstanbul'da sıcaklık kaç derece? İstanbul sıcaklık kaç derece bugün?
İstanbul'da sıcaklık kaç derece? İstanbul hava durumu bugün... Türkiye’deki neredeyse bütün iller yüksek sıcak derecesinin etkisinde. İstanbul’da oturan vatandaşlar, hava sıcaklığının kaç olduğunu merak etmekte. Peki, İstanbul sıcaklık kaç derece bugün?
İstanbul güncel hava durumu. İstanbul'da sıcaklığın kaç derece olacağı vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte merak edilen haberin devamı…
İstanbul'da sıcaklık kaç derece? İstanbul sıcaklık kaç derece bugün?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul'da hava sıcaklığı 39 dereye ulaştı. İstanbul’da öğle saatlerinde sıcaklık 39 dereceyi buldu. Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre Eyüpsultan'da sıcaklık saat 15.00 sıralarında 39 derece olarak ölçüldü.