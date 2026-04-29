İstanbul'da saldırı hazırlığı yapan 6 kişi paketlendi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya

İstanbul'da sokak çetelerine yönelik operasyonda silahlı saldırı hazırlığındaki 6 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve silahlı saldırı hazırlığı yapan 6 kişilik bir suç ağını takibe aldı. Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurtdışında firari durumda olan bir çete elebaşının yaptığı suç örgütüne mensup şüphelilerin, kent genelinde silahlı saldırı eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Şüphelilerin Bahçelievler’de bulunan bir işletmeye zarf içerisinde tehdit içerikli mektup ile mermi bıraktıkları tespit edildi. Eylem hazırlığı yapan çete üyelerini belirleyen polis, zanlıların kaldıkları adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında eylem hazırlığı yapan toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

