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Aktüel İstanbul'da sahte döviz operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

İstanbul'da sahte döviz operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:25:23 -
İstanbul'da sahte döviz operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te düzenlenen sahte döviz operasyonunda sahte 151 bin 600 dolar ile 33 bin avro ele geçirilirken Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim'de Laleli'deki bir para transfer merkezinden Suriye uyruklu Khaled H'nin (26) bir döviz bürosundan sahte 10 bin dolar göndermek istemesi üzerine çalışma başlattı.

Para transfer merkezi çalışanı, dövizlerin sahte olduğunu anlayınca şüpheliyi oyalayarak durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, şüpheli Khaled H'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde sahte 10 bin doları 16 bin lira karşılığında Suriye uyruklu bir kişiden satın aldığını anlattı.

Ekipler, çalışmanın devamında Fatih Seyit Ömer Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu Jaber El K. (51) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada para basımında kullanılan makine, para sayma makinası, 21 para yapımında kullanılan solüsyon maddeleri, mor ışık cihazı, 4 top para basımında kullanılan para kağıdı, sahte 151 bin 600 dolar ve sahte 33 bin avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Jaber El K. tutuklanırken, Khaled H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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