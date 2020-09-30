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Aktüel İstanbul’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu
Aktüel

İstanbul’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

İstanbul’da aralıklı sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:25:00 -
İstanbul’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde ve İstanbul Boğazı çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aralarında Avcılar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Bahçelievler, Fatih ve Beykoz’un da bulunduğu bazı ilçelerde kısa süreli dolu etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu, TEM oto yolu ve ana caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Kentin bazı caddelerinde ve sokaklarında, su taşkını nedeniyle araçlar mahsur kaldı. İstiklal Caddesi’nde sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar binaların saçaklarının altına sığındı. Kısa süreli dolunun ardından esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerinin, evlerinin önünü, araçlarının üzerini temizledi. Ümraniye’deki dolu yağışı bazı binaların dış cephesinde de hasara neden oldu.

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