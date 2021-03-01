İstanbul’da Pazar günleri sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınında normalleşme takvimi belli oldu. İllere göre normalleşme adımları atılacak. İllerdeki vaka sayıları ise uygulanacak kararları etkileyecek. Peki, İstanbul’da yasaklar kaldırıldı mı?

İstanbul'da pazar günü yasak var mı sokağa çıkma yasağı pazar var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek” dedi.

İstanbul yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Bu sebeple İstanbul’da Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ayrıca 81 ilde hafta içi 21.00-05.00 yasakları sürecek.

Düşük riskli iller:

Hakkari

Van

Şırnak

Siirt

Iğdır

Ağrı

Bingöl

Diyarbakır

Şanlıurfa

Muş

Bitlis

Batman

Uşak

Orta riskli iller:

Kars

Erzurum

Bayburt

Erzincan

Tunceli

Elazığ

Malatya

Kahramanmaraş

Gaziantep

Hatay

Adana

Sivas

Yozgat

Nevşehir

Kırşehir

Çorum

Kastamonu

Çankırı

Bartın

Karabük

Ankara

Eskişehir

Afyonkarahisar

Isparta

Denizli

Aydın

Manisa

Bursa

Yüksek riskli iller:

İstanbul

Kırklareli

Tekirdağ

Çanakkale

İzmir

Muğla

Antalya

Bilecik

Kütahya

Düzce

Bolu

Zonguldak

Kırıkkale

Karaman

Mersin

Niğde

Kayseri

Kilis

Artvin

Ardahan

Çok yüksek riskli iller:

Edirne

Balıkesir

Burdur

Sakarya

Konya

Aksaray

Sinop

Samsun

Amasya

Tokat

Ordu

Giresun

Gümüşhane

Trabzon

Rize

Adıyaman

Osmaniye