İstanbul'da pazar günü yasak var mı sokağa çıkma yasağı pazar var mı?
İstanbul sokağa çıkma gün ve saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyordu. İllerdeki vaka sayılarının farklı olması sebebiyle yerinde karar dönemine geçildi. İstanbullular korona yasalarının kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul’da hangi gün sokağa çıkma yasağı var?
İstanbul’da Pazar günleri sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınında normalleşme takvimi belli oldu. İllere göre normalleşme adımları atılacak. İllerdeki vaka sayıları ise uygulanacak kararları etkileyecek. Peki, İstanbul’da yasaklar kaldırıldı mı?
İstanbul'da pazar günü yasak var mı sokağa çıkma yasağı pazar var mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek” dedi.
İstanbul yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Bu sebeple İstanbul’da Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ayrıca 81 ilde hafta içi 21.00-05.00 yasakları sürecek.
Düşük riskli iller:
Hakkari
Van
Şırnak
Siirt
Iğdır
Ağrı
Bingöl
Diyarbakır
Şanlıurfa
Muş
Bitlis
Batman
Uşak
Orta riskli iller:
Kars
Erzurum
Bayburt
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Malatya
Kahramanmaraş
Gaziantep
Hatay
Adana
Sivas
Yozgat
Nevşehir
Kırşehir
Çorum
Kastamonu
Çankırı
Bartın
Karabük
Ankara
Eskişehir
Afyonkarahisar
Isparta
Denizli
Aydın
Manisa
Bursa
Yüksek riskli iller:
İstanbul
Kırklareli
Tekirdağ
Çanakkale
İzmir
Muğla
Antalya
Bilecik
Kütahya
Düzce
Bolu
Zonguldak
Kırıkkale
Karaman
Mersin
Niğde
Kayseri
Kilis
Artvin
Ardahan
Çok yüksek riskli iller:
Edirne
Balıkesir
Burdur
Sakarya
Konya
Aksaray
Sinop
Samsun
Amasya
Tokat
Ordu
Giresun
Gümüşhane
Trabzon
Rize
Adıyaman
Osmaniye