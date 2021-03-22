  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da panik! Mahallede büyük bir gürültü koptu
Aktüel

İstanbul'da panik! Mahallede büyük bir gürültü koptu

İstanbul-Beykoz’da bir evin çatısına düşen yıldırım mahallede paniğe neden oldu. Çatıda ufak çapta maddi hasar oluşurken, çıkan yangın vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 19:35:00 -
İstanbul'da panik! Mahallede büyük bir gürültü koptu

Olay İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Yeni Mahalle Ebegümeci Sokak'ta yağışlı havanın etkili olduğu akşam saatlerinde meydana geldi. Yağmurun şiddetini artması ile sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi nedeni ile mahallede büyük bir gürültü koptu. Duyulan sesin ardından sokağa dökülen vatandaşlar, binanın çatısında yangın çıktığını fark etti.

Çatıda yangın çıktığını gören mahalle sakinleri, alevlere müdahale etmek için harekete geçti. Vatandaşlar, evlerindeki hortumlarla yangına müdahale etti. Alevler içerisinde kalan çatı, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Meydana gelen olayda can kaybı ve yaralı bulunmadığı belirtilirken, bir vatandaşın yıldırım düşmesiyle oluşan ses sebebiyle kısa süreli duyma kaybı yaşadığı öğrenildi.

Yangına müdahalede bulunan vatandaşlardan Hakan Par "Yıldırım düşünce çok şiddetli bir patlama oldu. Baktık yan taraftaki ev yanmaya başladı, hortumu alıp koştum çatıya doğru. Müdahale etmeye çalıştım. İçerisi alev alev yanıyordu. Hortumu tutmaya devam ettim. 20 dakika sonra itfaiye geldi. Yaralı yok zaten ev sahibi yokmuş. Biz açtık kapıyı zar zor. Evde şu an bir şey yok ama yıldırımın sesi çok yüksekti. Bir anda patladı. Ağabeyimin bir kulağı gürültüden dolayı duymuyor. Bizim eve doğru geldiği için yankı yaptı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın hamlesi
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
Dünya Karadeniz'e kilitlendi! Savaş an meselesi
Dünya

Dünya Karadeniz'e kilitlendi! Savaş an meselesi

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 14 ülkeye ait savaş gemileriyle Karadeniz'de NATO tatbikatı gerçekleştirilirken, Rusya'dan flaş bir ham..
Bursa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Bursa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay