İstanbul'da panik! Mahallede büyük bir gürültü koptu

Olay İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Yeni Mahalle Ebegümeci Sokak'ta yağışlı havanın etkili olduğu akşam saatlerinde meydana geldi. Yağmurun şiddetini artması ile sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi nedeni ile mahallede büyük bir gürültü koptu. Duyulan sesin ardından sokağa dökülen vatandaşlar, binanın çatısında yangın çıktığını fark etti.

Çatıda yangın çıktığını gören mahalle sakinleri, alevlere müdahale etmek için harekete geçti. Vatandaşlar, evlerindeki hortumlarla yangına müdahale etti. Alevler içerisinde kalan çatı, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Meydana gelen olayda can kaybı ve yaralı bulunmadığı belirtilirken, bir vatandaşın yıldırım düşmesiyle oluşan ses sebebiyle kısa süreli duyma kaybı yaşadığı öğrenildi.

Yangına müdahalede bulunan vatandaşlardan Hakan Par "Yıldırım düşünce çok şiddetli bir patlama oldu. Baktık yan taraftaki ev yanmaya başladı, hortumu alıp koştum çatıya doğru. Müdahale etmeye çalıştım. İçerisi alev alev yanıyordu. Hortumu tutmaya devam ettim. 20 dakika sonra itfaiye geldi. Yaralı yok zaten ev sahibi yokmuş. Biz açtık kapıyı zar zor. Evde şu an bir şey yok ama yıldırımın sesi çok yüksekti. Bir anda patladı. Ağabeyimin bir kulağı gürültüden dolayı duymuyor. Bizim eve doğru geldiği için yankı yaptı" dedi.