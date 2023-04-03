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Aktüel İstanbul'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Aktüel

İstanbul'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-04-03 23:45:00 -
İstanbul'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Maltepe sahilde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savunan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Maltepe Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. K. K. hakimiyetindeki 34 GY 0790 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M. S. İ.'ye çarptı. Metrelerce savrulan yaya olay yerinde hayatını kaybederken, yol kenarında park halindeki araçlara çarparak durabilen otomobildeki sürücü ise yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği M. S. İ.'nin cenazesi Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya tanık olan İsmail Yılan, “Yayanın durumu çok ağırdı. Zaten olay esnasında iki doktor arkadaş müdahale etti yaralıya. Cerrahmış kendileri. Daha sonra gelen sağlık ekiplerine teslim ettiler” dedi.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemeleri devam ediyor.

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