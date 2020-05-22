İstanbul'da ormanda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de ormanlık alanda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde ormanlık alanda uyuştucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler B.B. ile A.İ. gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Satışı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli B.B'nin evinde yapılan aramalarda da metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. tutuklanırken, A.İ. serbest bırakıldı.