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Aktüel İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı
Aktüel

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı

İstanbul'da, organize suç çetesine yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 08:56:00 -
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan gözaltı kararı bulunan 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 3 ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çete lideri Gürkan G. ve bazı zanlılar yakalandı, adreslerde aramalar yapıldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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