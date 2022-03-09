İstanbul’da okullar kaç gün tatil? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi son dakika Valilik tatil açıklaması:

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı geldi. Asıl kar Perşembe ve Cuma günü yağacak. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi. Beklenen haberi İstanbul Valiliği verdi.

İstanbul Valiliği açıklamasında, "Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi" denildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli ve yoğun kar yağışının olacağını ifade etti.

Metro seferleri uzatıldı mı?

İstanbul'da da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar metro seferlerinin süresi uzatıldı. Metro için yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır".

İstanbul saatlik hava durumu

İstanbul'un kuzey ilçelerinde sulu kar yağışı başladı. Kar yağışı asıl etkisini gece yarısından sonra gösterecek. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü kar yağışı var. Hava sıcaklığı sibirya soğukları ile çok düşecek.