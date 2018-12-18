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İstanbul'da okul çevrelerinde asayiş ve trafik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, okul bölgelerinde asayiş ve trafik uygulaması düzenlendi.

18 Aralık 2018 Salı 14:00
İstanbul'da okul çevrelerinde asayiş ve trafik denetimi

Maltepe Yalı Mahallesi'nde, narkotik, mobil okul timleri, asayiş ve trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, okul önünde ve yakınlarındaki şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi.

Şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini ve araçlarını arayan ekipler, okul çevrelerindeki internet kafe ve ganyan bayilerinde de denetimler gerçekleştirdi.

Bakırköy, Sultangazi ve Üsküdar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde narkotik, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri ile ilçe emniyet müdürlükleri çocuk büro amirliği personellerinin katılımıyla okul servis araçları ile uyuşturucu madde kullanan, satan kişiler ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama, Bakırköy, Sultangazi ve Üsküdar'da da gerçekleştirildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:00
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü
  2. asayiş denetimi
  3. trafik denetimi

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