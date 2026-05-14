İstanbul'da obezite ilaçlarında devrim! Tansiyon haplarını çöpe attıracak gelişme!

İstanbul’daki Avrupa Obezite Kongresi’nde açıklanan araştırma sonuçları, Ozempic ve Mounjaro gibi GLP-1 ilaçlarının tansiyon düşürmede klasik hipertansiyon ilaçları kadar etkili olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, yeni kullanım alanlarının hızla arttığına dikkat çekiyor.

Tüm dünyada geniş yankı uyandıran yeni nesil obezite ilaçlarıyla ilgili dikkat çekici bir araştırma daha paylaşıldı. İstanbul’da düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi’nde açıklanan verilere göre, Ozempic ve Mounjaro gibi GLP-1 grubu ilaçların kan basıncını düşürmede klasik tansiyon ilaçlarına yakın, bazı durumlarda ise daha güçlü sonuçlar verdiği belirlendi.

KONGREDE DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA

Başlangıçta tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen ancak kilo kaybı üzerindeki etkileriyle öne çıkan GLP-1 reseptör agonistleri, tıp dünyasında yeni kullanım alanlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Daha önce kalp krizi riskini azaltıcı etkileri kanıtlanan ilaçların şimdi de hipertansiyon üzerinde önemli faydalar sağlayabileceği ortaya çıktı.

Radyoloji Uzmanı Güner Sönmez, kongrede sunulan araştırma sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da devam eden Avrupa Obezite Kongresi’nde sunulan araştırmaya göre, yeni kilo verme ilaçları tansiyon düşürücü etki açısından tansiyon ilaçları kadar etkili. Her gün GLP-1 ilaçlarının yeni bir kullanım alanı doğuyor, daha da devam edecek gibi.”

KİLO KAYBI ARTTIKÇA ETKİ GÜÇLENİYOR

Kongrede paylaşılan analizlerde, Semaglutide ve Tirzepatide etken maddelerini içeren klinik çalışmaların sonuçları değerlendirildi. Veriler, hastaların verdiği kilo miktarı arttıkça sistolik kan basıncındaki düşüşün de belirgin şekilde yükseldiğini gösterdi.

Özellikle Tirzepatide kullanılan bazı çalışmalarda büyük tansiyonda 10 ila 15 mmHg arasında düşüş kaydedildi. Uzmanlara göre bu oran, yaygın şekilde kullanılan birçok tansiyon ilacının tek başına sağladığı etkiyle benzer seviyelere ulaşıyor.

“MUCİZE İLAÇ” TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

İştahı baskılayıp mide boşalmasını yavaşlatarak hızlı kilo kaybı sağlayan GLP-1 ilaçları, son dönemde yalnızca obezite değil farklı hastalıkların tedavisinde de umut verici sonuçlar ortaya koyuyor.

Uyku apnesi, böbrek hastalıkları, kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon gibi birçok alanda olumlu etkileri araştırılan bu ilaçların gelecekte hangi tedavilerde standart hale geleceği ise tıp dünyasının en önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor.