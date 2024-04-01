İstanbul'da o ilçelerde yarış devam ediyor! Oylar baş başa
İstanbul'da sandıklar açılmaya devam ederken kritik ilçelerde yarış kıyasıya devam ediyor.
İstanbul'da sandıkların yüzde 80,94'ü açıldı. Oy oranlarının başa baş devam ettiği ilçeler de sonuçlar heyecanla bekleniyor.
İşte İstanbul'da oy oranlarının çok yakın olduğu ilçeler:
Bahçelievler
AK Parti: 47,48
CHP: 44,82
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Beykoz
CHP: 46,16
AK Parti: 45,98
Fatih
AK Parti: 47,49
CHP: 43,68
Gaziosmanpaşa
AK Parti: 40,61
CHP: 42,12
Pendik
AK Parti: 45,06
CHP: 42,63
Üsküdar
AK Parti: 45,40
CHP: 49,66
Ümraniye
AK Parti: 43,02
CHP: 39,94
Zeytinburnu
AK Parti: 46,87
CHP: 43,39
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