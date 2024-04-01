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Gündem İstanbul'da o ilçelerde yarış devam ediyor! Oylar baş başa
Gündem

İstanbul'da o ilçelerde yarış devam ediyor! Oylar baş başa

Yeniakit Publisher
2024-04-01 00:16:00 -
İstanbul'da o ilçelerde yarış devam ediyor! Oylar baş başa

İstanbul'da sandıklar açılmaya devam ederken kritik ilçelerde yarış kıyasıya devam ediyor.

İstanbul'da sandıkların yüzde 80,94'ü açıldı. Oy oranlarının başa baş devam ettiği ilçeler de sonuçlar heyecanla bekleniyor.

İşte İstanbul'da oy oranlarının çok yakın olduğu ilçeler:

Bahçelievler

AK Parti: 47,48

CHP: 44,82
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beykoz

CHP: 46,16

AK Parti: 45,98

Fatih

AK Parti: 47,49

CHP: 43,68

Gaziosmanpaşa

AK Parti: 40,61

CHP: 42,12

Pendik

AK Parti: 45,06

CHP: 42,63

Üsküdar

AK Parti: 45,40

CHP: 49,66

Ümraniye

AK Parti: 43,02

CHP: 39,94

Zeytinburnu

AK Parti: 46,87

CHP: 43,39

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