Mega kent İstanbul'da motosiklet sorunu devam ediyor. Son olarak Kağıthane’de motosikletin çarptığı mahalle berberi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde caddedeki iş yerinden çıkan berber Kenan Pala, evine doğru gitmek üzere yürümeye başladı.

Bu sırada 34 KYN 239 plakalı motosikletle yolda hızla ilerleyen Batuhan Y., yolun karşısına geçmek isteyen Pala’ya çarptı. Kaza sırasında yola savrulan Pala ağır, motosiklet sürücüsü Batuhan Y. ise hafif yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ardından ağır yaralı Pala ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye, Batuhan Y. ise Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ameliyata alınan Kenan Pala, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Batuhan Y.’nin ise tedavisinin devam ettiği hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu.

