İstanbul’da Kuraklık Alarmı! Baraj Doluluk Oranı Yüzde 46’ya Geriledi!

Kurak geçen bir kışın ardından İstanbul’daki barajlarda su seviyeleri ciddi şekilde geriledi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde barajların doluluk oranı yaklaşık yüzde 78 seviyesindeyken, bu yıl bu oran yüzde 46’ya kadar düşmüş durumda.

Barajlar arasında doluluk oranı en yüksek olanlardan biri Beykoz’daki Elmalı Barajı (yaklaşık yüzde 85). Onu Çekmeköy’de bulunan Ömerli Barajı (yüzde 67) ve Şile’deki Darlık Barajı (yüzde 61) takip ediyor.

Buna karşılık bazı barajlarda durum daha kritik. Arnavutköy’deki Terkos ve Sazlıdere barajlarında doluluk oranı yaklaşık yüzde 29 seviyesinde. Benzer şekilde Alibey ve Büyükçekmece barajlarında da oranlar yüzde 35’in altında seyrediyor.

Genel tabloya bakıldığında, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların büyük kısmında doluluk oranlarının orta ve düşük seviyelerde olduğu görülüyor. Bu durum, yağışların yetersiz olması nedeniyle su kaynakları üzerindeki baskının arttığını ortaya koyuyor.