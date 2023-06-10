İstanbul'da kupaya uzanan Manchester City! Müthiş maç bitti: Çıldırttı...
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Manchester City rakibi İtalyan temsilcisi Inter’i 1-0 yenerek İstanbul’da kupaya uzanmayı başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Manchester City rakibi İtalyan temsilcisi Inter’i 1-0 yenerek İstanbul’da kupaya uzanmayı başardı.
İlk devrede topla daha fazla oynayan taraf Manchester City oldu. Rakibini yarı sahasında karşılayan Inter ise hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. İngiltere ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
6. dakikada Manchester City tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bernardo Silva’nın vuruşunda, top az farkla auta gitti.
20. dakikada gelişen Inter hücumunda Lautaro Martinez’in pasıyla Marcelo Brozovic topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
26. dakikada Inter gole yaklaştı. Manchester City kalecisi Ederson’un hatalı pasında top Nicolo Barella’nın önünde kaldı. Ceza alanı dışındaki Barella’nın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
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27. dakikada Kevin De Bruyne’nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Erling Haaland, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli futbolcunun çaprazdan vuruşunda Inter kalecisi Andre Onana gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
59. dakikada City savunmasının uzaklaştıramadığı topta araya giren Martinez’in vuruşunu kaleci Ederson güçlükle çeldi.
60. dakikada İlkay Gündoğan’ın serbest vuruşunda topa iyi yükselen Ruben’in kafası auta gitti.
68. dakikada Bernardo Silva’nın pasında gerilerden gelerek net bir vuruşta Rodri topu ağlara gönderdi ve İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi.
71. dakikada Dimarco’nun kafa vuruşu Ederson’u geçerek üst direkten oyuna döndü.
77. dakikada İlkay’ın pasında Foden’in ceza sahası içinden sert vuruşunu kaleci Onana kontrol etti. 80. dakikada ceza sahası dışından Barella’nın vuruşu auta gitti.
Müsabakada başka gol olmadı ve İngiliz takımı City, İstanbul’da dev finalin kazananı oldu.