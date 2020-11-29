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Aktüel İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri trafiğe de yansıdı
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri trafiğe de yansıdı

Şehir içindeki trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-29 09:25:07 -
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri trafiğe de yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri trafiğe de olumlu yansıdı.

Kovid-19 önlemlerine önemli ölçüde uyulması dolayısıyla pazar sabahında İstanbul'a sakinlik hakim olduğu görüldü.

Denetimlerin etkisiyle trafik yoğunluğu da en düşük seviyelere ulaştı.

İBB Mobil Trafik Uygulaması verilerine göre, şehir içindeki trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.

D-100 Karayolu ve ana arterlerde denetimlerini sürdüren trafik ekipleri de mazeretsiz olarak dışarı çıkan sürücülere İl Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 900 ila 3 bin 150 TL arasında para cezası uyguladı.

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