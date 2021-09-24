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Aktüel İstanbul'da korkunç olay! "Yan bakma" kavgası cinayetle bitti
Aktüel

İstanbul'da korkunç olay! "Yan bakma" kavgası cinayetle bitti

İstanbul Zeytinburnu’nda "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan kavgada kurşunların hedefi olan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 14:25:00 -
İstanbul'da korkunç olay! "Yan bakma" kavgası cinayetle bitti

Zeytinburnu ilçesinde 1 ay önce çıkan yan bakma kavgası geçen hafta çarşamba günü cinayetle bitti.

Seyitnizam Mahallesi’nde tekrar karşılaşan Murat Ç. ve İbrahim H.B. kavga etti. Çıkan kavga sonucu İbrahim H.B. kurşunların hedefi olurken, şüpheli Murat Ç. olay yerinden aracıyla kaçarak uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Murat Ç. yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Kavga anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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