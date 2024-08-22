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Gündem İstanbul’da kırmızı alarm! Su seviyesi hızla azalıyor
Gündem

İstanbul’da kırmızı alarm! Su seviyesi hızla azalıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-22 18:04:00 -
İstanbul’da kırmızı alarm! Su seviyesi hızla azalıyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. Bu istatistik, son 10 yılın en düşük 3. doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

Artan sıcaklık, yağışın azalması ve bilinçsiz su tüketimi barajların doluluk oranını düşürdü.

İstanbul’da yağışsız geçen günlerin ardından, barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 50’nin de altına indi. Yüzde 49.86 olarak ölçüldü. Bu istatistik, son 10 yılın en düşük 3. doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

Suyun en çok azaldığı baraj, yüzde 16.26 doluluk oranıyla Alibeyköy Barajı oldu. İstanbul’un en dolu barajı ise yüzde 63.85 doluluk oranıyla Terkos Baraj Gölü olarak kayıtlara geçti.

 
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