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Yaşam İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi?
Yaşam

İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul'da hafta sonundan bu yana etkisini sürdüren kar yağışının ardından İstanbullular, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zamana kadar sürecek, gibi soruları merak ediyor. Şehri etkisi altına alan kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 00:55:00 -
İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul Valiliği’nden ve farklı kurumlardan İstanbul hava durumu uyarısının gelmesinin ardından ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Peki, İstanbul’da kar yağışı ne zamana kadar sürecek, yağışlar ne zaman bitecek?

İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek?

MGM, İstanbul'da kar yağışının yanı sıra kuvvetli fırtına beklendiğini de son dakika olarak kamuoyuna duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı uyarı açıklamasında, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji, "Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Gece saatlerinde başlayacak olan fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan Marmara Denizi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısı ile birçok deniz seferi iptal edilmişti." açıklamasında bulundu.

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin haritasına göre, İstanbul'da kar yağışı hafta ortasına kadar devam edecek.

Kar yağışının perşembe günü itibarı ile şehri terk etmesi bekleniyor.

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