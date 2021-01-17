İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Kar ne zamana kadar yağacak?

Kar ne zamana kadar yağacak? Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte yağış kara dönecek.

Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın yoğun kar bekleniyor. Marmara'da 40 cm'ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumartesi gecesi ve Pazar kıyılarda 5 ila 10 cm, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde 15-20 cm şeklinde kar yağışı olacağı belirtildi. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valisi Yerlikaya kar yağışı için uyardı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter adresinden beklenen kar yağışı ile ilgili açıklama yaparak, İstanbulluları uyardı: "Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım."