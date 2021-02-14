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Yaşam İstanbul’da kar kaç gün daha yağacak?
Yaşam

İstanbul’da kar kaç gün daha yağacak?

Kar kaç gün yağacak? İstanbul’da beklenen kar yağışı 13 Şubat Cumartesi gece saatlerinde başladı. Kar zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösterdi. Şehrin büyük kısmı beyaz örtüye büründü. İstanbullular kar yağışının kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da kar kaç gün yağacak? İstanbul kar yağışı |İstanbul hava durumu

Yeniakit Publisher
2021-02-14 17:15:00 -
İstanbul’da kar kaç gün daha yağacak?

İstanbulluların özlemle beklediği kar yağışı başladı. Kentin büyük bölümü beyaz örtüye büründü. Vatandaşlar kar yağışının kaç gün daha etkili olacağını merak ediyor. İstanbul’da kar daha kaç gün yağacak?

İstanbul’da kar kaç gün daha yağacak?

13 Şubat Cumartesi akşamı İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı başladı. Ardından yağış kent geneline yayıldı. Vatandaşlar lapa lapa yağan karın keyfini çıkarırken barajların da dolmasını umut ediyor. Yağışların Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

 

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