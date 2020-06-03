  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu: 61 ton yakıt ele geçirildi

İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda tanklar içinde 61 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:55:53 -
İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu: 61 ton yakıt ele geçirildi

İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda tanklar içinde 61 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atık yağların işlenip ’10 numara’ yağ ile karışık akaryakıt üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, bazı ilçelerde kaçak akaryakıt imalathanesi tespit eden emniyet ekipleri, 4 Mayıs ile 28 Mayıs tarihleri arasında Ümraniye, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bakırköy’de 6 farklı operasyon düzenledi. Operasyonda, fiber tanklara gizlenmiş halde 12 bin 500 litre kaçak motorin ile 48 bin 500 litre karışımlı akaryakıt olmak üzere toplam 61 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Baskınlarda 2 kamyonet ile 1 kapalı panelvan minibüse el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Muhammed Nurullah G. (43), İshak Ş. (47), İsa E. (42), Hasan Hüseyin E. (20), Coşkun D. (61), Erhan Ö. (32), Bulut B. (42) ve Yıldıray Ü. (53) adlı 8 kişi yakalandı. Zanlılar, ’5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı