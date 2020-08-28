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Ekonomi İstanbul'da jeotermal saha ihaleleri
Ekonomi

İstanbul'da jeotermal saha ihaleleri

Yeniakit Publisher
2020-08-28 09:02:17 -
İstanbul'da jeotermal saha ihaleleri

ANKARA (AA) - İstanbul'daki 16 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatlı 16 saha, açık teklif artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 54 bin 738 lira ve 164 bin 531 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 14 Eylül Pazartesi İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde saat 10.00 ile 12.30 arasında yapılacak.

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