İstanbul'da ilk kez düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi
İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi.
Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde yapıldı.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.