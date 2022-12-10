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Aktüel İstanbul'da 'huzur uygulaması'
Aktüel

İstanbul'da 'huzur uygulaması'

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 21:46:00 -
İstanbul'da 'huzur uygulaması'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere birçok noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Oluşturulan polis kontrol noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Taksim'deki uygulamada ise ekipler araçları arayıp, sürücü ve yolcuların bilgilerini kontrol etti. Şüpheli görülen bazı sürücülere alkol kontrolü yapıldı.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya helikopter de destek verdi.

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