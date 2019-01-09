İstanbul'da hırsızlık operasyonu! Neler çalmışlar neler

Alınan bilgiye göre, İstanbul Bakırköy'de 11 Aralık'ta Kosova uyruklu K.Y'nin (67) evine giren hırsız, duvardaki kasayı sökerek içindeki 65 çeyrek, 32 yarım ve 15 tam altın ile 10 altın set, 1 antika saat, 2 bin 480 dolar, 3 cep telefonu ve anahtarını aldığı park halindeki lüks otomobili çalıp kaçtı.

Sabah uyandığında hırsızlığı fark eden K.Y. durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binadaki ve dairedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. İncelemede, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "hırsızlık" suçlarından emniyette 5 kaydı bulunan Muharrem D. (25) olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda Muharrem D'yi Sultangazi'deki evinde yakalayan polis ekipleri, çalınan otomobili de ele geçirdi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.