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Gündem İstanbul'da helikopter destekli şafak operasyonu!
Gündem

İstanbul'da helikopter destekli şafak operasyonu!

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik beş ilçede helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 07:42:00 -
İstanbul'da helikopter destekli şafak operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Bağcılar merkezli Zeytinburnu, Başakşehir, Eyüpsultan ve Esenler ilçelerinde, 33 şüpheliyi yakalamak için 29 adrese şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Adreslerde, özel harekat polislerinin de katıldığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

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